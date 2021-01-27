РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах на участке дороги Проектируемого проезда №4037 выполнят ямочный ремонт в среду, сообщил заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец пожаловался на ямы на дороге Проектируемого проезда №4037.

«В среду в ночь ямочный ремонт выполнят на данном участке», - сказал Покацкий.