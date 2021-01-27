РИАМО - 27 янв. Лобненский городской суд Подмосковья вынес приговор по уголовному делу в отношении Петра Дубинина, его приговорили к шести годам колонии за убийство знакомого, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что в июле прошлого года Дубинин в ходе пьяной ссоры несколько раз ударил ножом своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.