РИАМО - 27 янв. В 2020 году Центральная природная пассажирская компания модернизировала и реконструировала шесть остановочных пунктов, это платформа 14 километр, станции Фрязино-Товарная, Чепелево, Молоди, Есино и Ленская, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На остановочных пунктах заменены конструктивные элементы и покрытие платформ, а также установлены краевые балки с антискользящим покрытием», – говорится в сообщении.

С целью создания удобств для маломобильных пассажиров платформы оборудовали пандусами. Для слабовидящих предусмотрели укладку полосы безопасности из тактильной плитки. В рамках проекта установили навесы, которые защищают от осадков, современное светодиодное освещение, лавочки, урны, систему визуального и вербального информирования, а также обновили навигацию.

Во время строительно-монтажных работ движение пригородных поездов происходило в штатном режиме. Так, посадка и высадка пассажиров поездов осуществлялись на временных деревянных платформах.

В прошлом году также были завершены работы по текущему и капитальному ремонту на 118 объектах.

Остановочные пункты реконструируют и модернизируют в рамках реализации совместной с ОАО «РЖД» инвестиционной программы.

Так, компания проводит работы на объектах инфраструктуры, а также обновляет подвижной состав и совершенствует сервисы для удобства пассажиров каждый год.