РИАМО - 27 янв. По просьбам жителей в 2021 году в микрорайоне Южный в Домодедове начнут строительство большой поликлиники, также продолжат благоустройство парка «Городской лес», там появится освещенная лыжная трасса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

О планах развития округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Домодедова Александр Двойных.

«Домодедово - важный городской округ, это флагман развития экономики, чему мы должны уделить особое внимание на вверенной вам территории?» — сказал Воробьев.

Двойных отметил, что у жителей микрорайона Южный (число жителей – более 20 тысяч человек) есть большой запрос на комплексную поликлинику. Проект уже подготовили – это будет поликлиника для взрослых и детей на 400 посещений в смену с дневным стационаром и отделением неотложной помощи. Достроить поликлинику планируют в 2023 году.

«Я дал поручение Минфину выделить деньги, и в этом году мы обязательно начнем строить поликлинику. Ваша задача – сопровождать проект, чтобы поликлиника была сдана в срок», - подчеркнул губернатор.

Глава Домодедова добавил, что в этом микрорайоне достроят объекты СУ-155 - школу и детсад.

Благоустройство в Домодедове

В Домодедове полностью обновили центральную улицу. Обустроили три новые площади, детский сквер с каруселью и большой детской площадкой.

«По губернаторской программе мы завершили благоустройство набережной и парка «Елочки». В 2014-м встал вопрос о большом лесопарке в городе. В прошлом году реализовали первый этап, огромная площадь - 120 гектаров. Это лесная территория с подсветками, детскими площадками. Кроме того, думаем о создании парка в микрорайоне Авиационный на базе парка «Взлет», который был в советские годы», - рассказал Двойных.

К следующему зимнему сезону в парке «Городской лес» планируют сделать большую освещенную лыжную трассу. Жители попросили, чтобы она была круглосуточной.

«Важно продолжать постоянную коммуникацию, знать, что именно хотят люди – карусели, лыжню, аттракционы или просто прогулочную зону. Прошу вас максимально активно взаимодействовать с жителями», - подчеркнул Воробьев.

Экономическое развитие

Кроме того, в ходе встречи отдельное внимание уделили перспективам экономического развития. В Домодедове создали особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Максимиха». Там формируется крупный производственный, транспортно-логистический и общественно-деловой центр международного уровня.

В Домодедове создают условия для привлечения инвестиций. Тут реализуют крупные инвестиционные проекты: третья очередь центра переработки сельхозпродукции «Мираторга», производственно-логистический комплекс «Южные врата».

Ремонт ДК и школ

Двойных по итогам встречи рассказал, что в Домодедове капитально ремонтируют ДК «Мир», который пользуется большой популярностью.

В рамках первого этапа отремонтировали фасад, кровлю, заменили коммуникации, благоустроили прилегающую территорию. В рамках второго этапа сделают внутреннюю отделку, смонтируют оборудование, оснастят концертный зал и помещения для кружков и секций. Работы должны завершить в 2021 году.

Планируется также провести капремонт Заревской школы в селе Растуново и Константиновской школы в поселке государственного племенного завода «Константиново». В школах утеплят и отремонтируют фасад, кровлю, входные группы, заменят инженерные коммуникации, проведут внутреннюю отделку помещений.