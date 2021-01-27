РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах в рамках реконструкции очистку Малаховского озера планируют завершить в сентябре, сообщил заместитель главы администрации Люберец Залимхан Гаджиев.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Один из жителей поинтересовался о работах на Малаховском озере.

«В июне мы приступим к очистке озера, планируем до сентября ее закончить. Также будем приступать к третьему этапу реконструкции, на данный момент документы находятся на экспертизе», - сказал Гаджиев.