РИАМО - 27 янв. Тушинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней женщины, которая пыталась продать своего ребенка через интернет, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Женщина во время беременности разметила в Сети объявление о продаже ребенка. 6 ноября прошлого года она родила мальчика. Об объявлении в правоохранительные органы сообщила жительница Москвы. Она под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с обвиняемой и покупке ребенка сразу же после родов.

«В дальнейшем, 12 ноября 2020 года, находясь в помещении кафе на улице Лодочной в Москве, обвиняемая в целях личного обогащения совершила сделку купли-продажи своего новорожденного сына», - говорится в сообщении.

После того, как мать получила за ребенка 500 тысяч рублей, ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд Москвы. Обвиняемая находится под стражей.