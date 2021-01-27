РИАМО - 27 янв. Дом на 200 квартир в рамках программы реновации введут в эксплуатацию в московском районе Новогиреево в 2022 году, сейчас началось строительство фундамента, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Дом построят по адресу: Свободный проспект, владение 25/27. В нем будет 200 квартир: 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время ведутся работы по устройству котлована и фундаментной плиты. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из двух секций и включать в себя подземную парковку. В строительстве будет применяться технология вентилируемого фасада с использованием керамогранитной и клинкерной плитки. На стенах установят короба для кондиционеров, а лоджии застеклят.

Четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В них расширят коридоры и дверные проемы и установят специальную сантехнику. Вход в дом специально сделают на одном уровне с землей для удобства заезда инвалидных и детских колясок. В лифтах установят тактильные средства информации.

В вестибюле появятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и два лифта, рассчитанные на 1 тысячу и на 400 килограммов. Плитка на входе в дом будет противоскользящей.

Близлежащую территорию озеленят и благоустроят. Там появятся деревья, кустарники, газоны, цветники, детская и спортивная площадки, а также зона отдыха и освещение.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона горожан и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.