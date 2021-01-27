РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Входную группу дома на улице Калинина, фасад дома на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино Балашихи привели в порядок, а также восстановили освещение в доме на Проспекте Ленина по предписаниям Госжилинспекции Подмосковья, УК исполнили предписания инспекторов в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения в содержании дома №11 по улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино, №42 по проспекту Ленина и в подъезде №3 дома №2 по улице Калинина были выявлены в ходе проверки обращения жителей. Госжилинспекция обязала ООО «Онлайн Групп» и ООО «Град+Сервис» привести в нормативное состояние входные группы указанных домов.

«Получив требования, УК ООО «Онлайн Групп» провела работы по герметизации щелей в стене дома в микрорайоне Ольгино. ООО «Град+Сервис» установила новые светильники в подъезде дома на проспекте Ленина. Так же ее сотрудники восстановили ступени входной группы и штукатурно-окрасочный слой стен в местах общего пользования, установили кожухи на отопительные приборы в подъезде дома по улице Калинина», - говорится в сообщении.

Факт проведения соответствующих работ подтвержден фотоматериалами, представленными инспекторам управляющими организациями. Факт устранения нарушений в последнем доме инспектор зафиксировал при личном осмотре. Жители поблагодарили сотрудников Госжилинспекции и УК за быстро и качественно проделанную работу.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, каждый месяц владельцы квартир получают квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых есть графа «техническое обслуживание и ремонт».

«На эти средства сотрудники управляющих организаций должны проводить профилактические и ремонтные работы, не отлынивая от своих непосредственных обязанностей», – подчеркнула Федина.