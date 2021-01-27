РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Подольске в гипермаркете «Глобус» в среду в первом мобильном пункте вакцинации от Covid-19 в течение дня привили 45 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» медсестра пункта.

В среду в гипермаркете «Глобус» начал работать первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться в нем может любой желающий старше 18 лет без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. В нем работают один врач-терапевт и две медсестры. В первый день работы в гипермаркет привезли порядка 80 доз вакцины.

«Всего в первый день работы в пункте медработники Климовской городской больницы №2 привили 45 человек, из них 16 старше 60 лет. Большая часть привитых - люди в возрасте около 40-50 лет. Трое человек получили отвод по медицинским показаниям после консультации с терапевтом, в том числе из-за аллергии в анамнезе», – сказала медсестра.

По желанию сделавшим прививку давали памятку, в какой день и во сколько лучше прийти на вакцинацию вторым компонентом. Данные о вакцинации позже поступят на портал госуслуг, там же можно будет скачать сертификат вакцинированного с QR-кодом. Также сведения по желанию могут внести в книжку-сертификат о профилактических прививках, в которой хранятся сведения обо всех сделанных ранее прививках, но только после второй части вакцинации.

Если после первой прививки человек заболеет ОРВИ или у него обострится хроническое заболевание, то нужно дождаться выздоровления и потом уже идти на вакцинацию. Можно отложить вторую прививку до 42 дней после первой.

Тем, кто перенесет в поствакцинальном периоде коронавирусную инфекцию, прививку отложат на срок от 3 до 6 месяцев. На какое время - решит врач. ВОЗ считает, что вторую часть прививки можно сделать через 3 месяца после выздоровления. В рекомендациях отечественных врачей это можно сделать и через 6 месяцев.

Прививки делают вакцинами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Вектор», которую рекомендуют людям с определенными хроническими заболеваниями. Врач на месте определяет, какую делать, показания и противопоказания. Прививку не делают при острых респираторных заболеваниях и при обострении хронических.

Ранее в округе открыли четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.