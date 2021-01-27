РИАМО - 27 янв. Одного из участников несогласованной акции, которая прошла в центре столицы 23 января, заключили под стражу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В городе продолжается расследование дел по фактам применения насилия в отношении правоохранителей, умышленного повреждения имущества и хулиганстве в ходе несогласованной акции.

«Мужчине 1984 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

Ранее СК РФ опубликовало видео, в котором двое молодых людей, задержанных за участие в несанкционированной акции в мегаполисе, раскаялись, а также признали свою вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Также ранее столичный суд арестовал на два месяца участника несогласованной акции Евгения Есенова, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.