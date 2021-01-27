РИАМО - 27 янв. Жителям Московской области разослали СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице.

«ФГБУ «ЦУГМС»: с 03:00 26 января до 21:00 28 января в Московской области ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Водителей региона ранее призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, а еще не делать резких маневров.

На территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы до 11:00 29 января. Аналогичный уровень из-за снега и мокрого снега объявили в столице с 06:00 до 21:00 28 января, в Подмосковье – с 03:00 28 января до 21:00 28 января.

Кроме того, с 03:00 до 21:00 28 января в области и с 06:00 до 21:00 28 января в Москве объявлено предупреждение из-за гололеда и налипания мокрого снега.