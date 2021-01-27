РИАМО - 27 янв. Депутаты Московской городской думы утвердили план работы на I квартал 2021 года, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Планируется рассмотреть 12 проектов постановлений Мосгордумы и 14 городских законопроектов», - сказал Шапошников.

В среду в Мосгордуме прошло первое заседание весенней сессии, в ходе которой было рассмотрено несколько вопросов. Депутаты приняли проект о внесении поправок в закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 3 и 5 закона города Москвы от 7 октября 2015 года №54 «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» и закон города Москвы от 7 октября 2015 года №55 «О промышленной политике города Москвы».

Также депутаты проголосовали за лишение мандата Олега Шереметьева, так как суд вынес в его отношении обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в заседании принял участие начальник Главного управления министерства юстиции РФ по Москве Кирилл Балашов. По его словам, в 2020 году ведомство рассмотрело 54 проекта нормативных правовых актов, провело правовую и антикоррупционную экспертизу более 2 тысяч нормативных правовых актов города Москвы. Также в связи с обращением граждан за 2020 год было проведено 79 внеплановых проверок некоммерческих организаций (НКО).