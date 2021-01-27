РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают девочку, пропавшую два дня назад в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток. Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анжелику Чистову, 2004 года рождения, которая 25 января ушла из дома, расположенного на улице 43 армии микрорайона Кузнечики, и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 13-15 лет, рост около 165 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы до плеч, слева ярко-розовые, справа черные, глаза карие», - говорится в сообщении.

Была одета в черную болоньевую куртку, черные джинсы, черную вязанную шапку с вышивкой в виде розовой кошки и бежевые берцы. На носу у девочки небольшой шрам.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496)763-02-10 (дежурная часть 5-ого отдела полиции); 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по г.о. Подольск) или по телефону 112», - заключается в материале.