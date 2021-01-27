РИАМО - 27 янв. За последние две недели эвакуаторы «Московского паркинга» бесплатно переместили 81 автомобиль, в 46% случаев в помощи эвакуатора нуждались на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С дорожного полотна на МКАД убрали 26 грузовых, а также 11 легковых машин.

«И это не только автомобили, пострадавшие в ДТП, — эвакуаторы помогали вытащить машины, застрявшие в снегу, заехать на горку грузовикам, перемещали сгоревшую фуру и даже решали проблему с замерзшим дизельным топливом», – говорится в сообщении.

С приходом зимы фронт работ для эвакуаторов, служба которых работает ежедневно, увеличивается. При обращении экстренных служб эвакуаторы бесплатно перемещают поврежденные транспортные средства, чтобы на проезжей части не образовались пробки.