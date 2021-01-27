РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Житель подмосковных Люберец пожаловался на отсутствие пешеходных дорожек у ТЦ «Солнечный», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец пожаловался на отсутствие пешеходных дорожек.

«Выедем с комиссий и осмотрим», - сказал заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

Глава Люберец поручил сделать схему.