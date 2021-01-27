РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. В Балашихе в среду прошло выездное совещание по вопросу восстановления трех остановочных пунктов «Южный», «Автомагазин» и «СоюзДорНИИ», ранее демонтированных при реконструкции Горьковского шоссе, в ближайшее время проектировщики проработают варианты размещения остановок, которые будут представлены на обсуждение жителей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Вместе с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, регионального подразделения управления ГИБДД, ФКУ «Центравтомагистраль», ФКУ «Упрдор-Москва-Нижний Новгород», администрации Балашихи и жителями проехали сегодня в одном автобусе, осмотрели каждую из остановок и открыто обсудили варианты их возвращения в транспортную сеть города», - сказал Ефимов.

Он добавил, что проектировщики в ближайшее время проработают узлы, обеспечивающие безопасное движение транспорта во время посадки и высадки пассажиров, которые будут представлены на обсуждение жителей.

По словам заместителя главы администрации Балашихи Алексея Ковалева, по предварительным оценкам, только транспортным хабом микрорайона Южный пользуется порядка 70 тысяч горожан. По Горьковскому шоссе проходят 25 автобусных маршрутов, это 241 машина в сутки, в том числе и пригородные маршруты, которые везут в Москву и обратно жителей Купавны, Богородского городского округа.

«За время, пока проходила реконструкция Горьковского шоссе, в Балашихе застроился еще один микрорайон Сакраменто, где также есть напряженность в обеспечении транспортом. В рамках сегодняшнего совещания мы доехали до планируемой остановки магазин «Контур», которую необходимо срочно запускать», - подчеркнул Ковалев.

Председатель ТОС «Южный-7» Светлана Волостнова отметила оперативность принятия решений и открытость проводимых мероприятий. На прошлой неделе они встретились с Ефимовым и Ковалевым, и уже на этой неделе их позвали на выездное рабочее совещание.

«Главное, что я услышала: позиция у всех едина – остановочные пункты необходимо восстановить. Главное – сделать их безопасными как для жителей, так и для автомобилистов», - поделилась Волостнова.

В ходе выездного совещания члены рабочей комиссии, по приглашению жителей, прошли по темному подземному переходу, соединяющему микрорайоны Южный и Балашиха-3, в котором не был завершен капитальный ремонт.

Как отметил представитель ФКУ «Центравтомагистраль», реконструкция трассы М-7 продолжается. Для завершения работ на подземном переходе определят новую подрядную организацию.