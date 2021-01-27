РИАМО - 27 янв. По результатам экспертизы редколлегии «Книги рекордов Европы» столичному «Острову мечты» присвоили официальный рекорд «Самый большой в Европе крытый тематический парк», говорится в сообщении пресс-службы парка.

Данный рекорд зафиксировали и в «Книге рекордов России», там парку присвоено звание «Самого большого по площади крытого тематического парка» в стране.

«О парке развлечений в Москве мечтали еще со времен Хрущева, и мы рады, что эта мечта, наконец-то, сбылась. Тематический парк «Остров мечты» – первый тематический парк мирового уровня в России, и по своему масштабу он ничем не уступает зарубежным лидерами индустрии», – сказалгендиректор парка Борис Пищик.

Он добавил, что возведение и ввод проекта в эксплуатацию позволили создать 7 тысяч рабочих мест, также было проведено благоустройство заброшенного парка имени 60-летия Октября. На текущий момент парк способствует повышению инвестиционной привлекательности мегаполиса, развитию социально-культурной среды и, как прогнозируют эксперты, увеличению турпотока в город на 16%.

«Остров мечты» представляет собой центр развлечений и отдыха. Он открылся в конце февраля прошлого года. На его территории располагается благоустроенный ландшафтный парк, площадь которого составляет 44 гектара, а также крытая часть площадью 300 тысяч квадратных метров, состоящая из тематического парка и городского променада.

Городской променад «Острова мечты» является бесплатным прогулочным пространством, где располагаются кафе, рестораны, а также магазины. Тематический парк – это девять сказочных миров с известными на весь мир персонажами из мультфильмов. Зона аттракционов – платная.

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