РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Лыжники из подмосковного Подольска успешно выступили на первенстве Московской области по биатлону и привезли три золотые и одну бронзовую медали, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

На выходных в Химках прошло первенство Московской области по биатлону (пневматическая винтовка).

«Успешно выступили спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска, которые завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Лучшими в своих возрастных группах стали Ирина Головатюк, Вячеслав Мамичев, Софья Макарова. Ирина Сошникова поднялась на третью ступень пьедестала», - говорится в сообщении.

В десятку лучших вошли Полина Деменкова (6-е место), Екатерина Матвеева (5-е место), Софья Чапкина (7-е место), Никита Трофименко (5-е место), Никита Баглаев (9-е место).