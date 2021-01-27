РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске 6 февраля проведут открытые соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня-2021» памяти, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

Открытые XXXVII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» посвятили памяти председателя спортивного клуба «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова.

«6 февраля 2021 года пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Подольская-лыжня-2021» на улице Высотная в парке «Дубки» (Мышиное поле). Церемония открытия соревнований начнется в 11:00, в 11:30 - старт состязаний. К участию в соревнованиях приглашают спортсменов округа и Подмосковья, а также любителей всех возрастов. Планируются дистанции на 500 метров, а также 2, 3 и 5 километров», - говорится в сообщении.

Также во время соревнований пройдет старт эстафеты спартакиады трудовых коллективов округа и универсиады на 1,5 километра. Стиль гонки свободный. Победителей определят по лучшему результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе. Победителей и призеров наградят грамотами, кубками призами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации округа.

Подача заявок открыта в онлайн системе по адресу: https://www.sportident.online. Срок окончания подачи заявок - 4 февраля 2021 года. Регистрация завершится по достижении максимального количества участников 550 человек.

Подача заявок с допуском врача в день соревнований при получении стартовых номеров на стартовой поляне с 9:30 до 11:00. При получении нагрудных номеров командам необходимо внести 1000 рублей залога за стартовые номера. Участники, выступающие лично, оставляют залог 500 рублей. Залог возвращается после сдачи всех номеров.