РИАМО - 27 янв. С 6:00 до 21:00 28 января в столице ожидаются мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега, москвичей призвали быть осторожными на улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а также обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
«Будьте внимательны и осторожны», – говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали избегать внезапных маневров, оставлять свои транспортные средства вдали от деревьев.
Также в непогоду водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от транспорта, который находится впереди.
28-29 января на Москву обрушатся снегопады. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
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