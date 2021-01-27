РИАМО - 27 янв. С 6:00 до 21:00 28 января в столице ожидаются мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега, москвичей призвали быть осторожными на улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а также обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны», – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали избегать внезапных маневров, оставлять свои транспортные средства вдали от деревьев.

Также в непогоду водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от транспорта, который находится впереди.

28-29 января на Москву обрушатся снегопады. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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