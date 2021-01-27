РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В деревне Лаговское подмосковного Подольска в 2021 году планируют построить спортивную площадку напротив жилых домов, сообщила депутат горсовета Яна Гайша.

В деревне Лаговское в 2021 году запланировано строительство спортивной площадки. Ранее планировали строительство за мусоросборочной площадкой. Этот вопрос рассмотрела выездная комиссия по месту строительства.

«На данной территории строительство запрещено. Это охранная зона, рядом протекает река. На расстоянии 50 метров от охранной зоны любое строительство запрещено. Предложили построить спортивную площадку напротив домов №№11 - 12. Площадь и техусловия позволяют. Предоставлена фотография площадки, которую планируют установить», - написала Гайша на своей странице в соцсети Instagram.

В выездную комиссию вошли представители администрации округа, Роспотребнадзора, проектировщики и сотрудники теротдела Лаговский.