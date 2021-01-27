РИАМО - 27 янв. В Подмосковье за прошедшие сутки было выявлено 928 случаев Covid-19, наибольшее количество случаев заболевания выявили в Красногорске, там подтвердили инфекцию у 78 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.

68 новых случаев заболевания зафиксировали в Балашихе, 55 – в Подольске, 49 – в Ленинском округе, 44 – в Раменском, 36 – в Солнечногорске, 35 – в Серпухове, 34 – в Люберцах, 32 – в Лобне, 31 – в Мытищах, 30 – в Истре, 29 – в Воскресенске, 28 – в Домодедове, 25 – в Долгопрудном, 23 – в Химках, по 22 – в Чехове и Ступине, по 19 – в Егорьевске и Орехово-Зуеве, 18 – в Королеве, 17 – в Сергиевом Посаде, 16 – в Одинцове, 15 – в Реутове.

Еще по 14 случаев Covid-19 подтвердили во Фрязине, Наро-Фоминске и Коломне, по 13 – в Серебряных Прудах и Щелкове, 11 – в Жуковском, девять – в Павловском Посаде, по семь – в Кашире, Клину, Протвине, Шатуре и Электростали, по шесть – в Дзержинском, Краснознаменске и Рузе, по пять – в Дмитрове и Пушкине, четыре - в Волоколамске, по три – в Богородском, Ивантеевке, Котельниках и Луховицах, по два – в Лосино-Петровском, Озерах, Пущине и Электрогорске.

Кроме того, по одному случаю заболевания выявили в Лыткарине, Можайске и Шаховской.

Ни одного случая заражения Covid-19 не было зафиксировано в Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале, Талдоме, а также Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 188 608 случаев Covid-19, умерли 3619 заболевших, выздоровел 148 881 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.