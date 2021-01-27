РИАМО - 27 янв. Несогласованная акция, которая прошла в столице 23 января, является агрессивной попыткой раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В несанкционированной акции, по данным МВД, приняли участие около 4 тысяч человек. Возбуждены уголовные дела по фактам противоправных действий участников акции.

«Для внесистемной оппозиции это стало полигоном для отработки грязных политических технологий», - сказал Шапошников в видео, опубликованном на YouTube-канале Мосгордумы.

Он уточнил, что политические партии страны заняли ответственную и конструктивную позицию в отношении провокаций и незаконных действий. Но при этом отдельные члены партий вышли на несогласованные акции, а также они распространяют ложные сообщения и антигосударственные призывы.

«Так, в незаконной акции в Москве приняли активное участие несколько депутатов столичного парламента, в то время как руководство КПРФ и «Справедливой России» обращается с призывом не допустить дестабилизации ситуации в стране. Видимо, для отдельных представителей этих партий, мнение большинства не «указ», - подчеркнул спикер городского парламента.

Он отметил, что в данной акции провокаторы проиграли. Также Шапошников поблагодарил горожан за то, что думают о будущем своих детей и смогли удержать их от роковой ошибки.

«Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и городских служб за то, что обеспечили безопасность тысяч людей», - добавил Шапошников.

По его словам, на сегодняшний день важно не допустить беспредел, уберечь детей от участия в провокациях, сохранить в обществе стабильность.