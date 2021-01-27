РИАМО - 27 янв. Депутаты Московской городской думы проголосовали за лишение депутатских полномочий Олега Шереметьева, так как суд вынес в его отношении обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИАМО.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шереметьева. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет. Также Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор и оставил его без изменений.

«В Московскую городскую думу в установленном порядке поступил приговор Замоскворецкого суда города Москвы, согласно которому депутат Мосгордумы Олег Шереметьев признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)», - сказал депутат Александр Семенников.

Он добавил, что полномочия депутата Мосгордумы прекращаются в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении.

По данным правоохранителей, Шереметьев с октября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о выплате своему помощнику денежных средств в общей сумме более 2 миллионов рублей. В документах указывались заведомо ложные сведения о выполнении особо важных и сложных заданий. Данная сумма за вычетом налога поступила на дебетовую карту помощника депутата. При этом депутат ввел помощника в заблуждение.