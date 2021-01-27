РИАМО - 27 янв. За последние сутки в Московской области вылечили от коронавирусной инфекции 1,1 тысячи пациентов, за все время пандемии врачи вылечили 148 881 человека, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.
Жителям Подмосковья рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.
В Московской области продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку жители региона могут в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Для этого нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.
Также в регионе стабильно снижается число случаев заболевания коронавирусом, показатели по выписке пациентов из больниц превышают показатели по госпитализации.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
27 ЯНВАРЯ
- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.
- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.
- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:
- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.
- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.
- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.
- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.
- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.
- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.
- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.
- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.
- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.
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