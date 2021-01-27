РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В городском округе Мытищи блокадников поздравили с ленинградским Днем Победы, в округе их 49 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду супруги Беликовы – Наталья и Михаил, участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», принимали поздравления. К ветеранам пришли председатель окружного совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и начальник управления социальной политики администрации округа Наталья Тер-Григорьян.

«Даже в истории кровопролитной Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стоит в особом ряду. Более миллиона людей погибли от голода, и это одно из величайших преступлений против человечества. Мы рады, что среди нас еще есть люди, которые смогли это преодолеть. Тема блокады близка и мне. Моя родная прабабушка тоже блокадница. Считаю, что ей очень повезло. И то, что она рассказывала о блокаде, те ужасы, непросто передать словами», - сказал Гореликов.

В Мытищах – 49 человек, переживших страшные дни в блокадной северной столице. Пятеро из них – участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», а 44 блокадника отмечены знаком «Житель блокадного Ленинграда».