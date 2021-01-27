РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах в среду наградили двух победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в Люберцах прошел финал муниципального этапа конкурса «Педагог года». Всего в нем участвовали 40 преподавателей: 20 учителей и 20 воспитателей. В финал вышли 11 участниц. Победителя определяли в двух номинациях – «Воспитатель года» и «Учитель года».

«В номинации «Воспитатель года» побеждает воспитатель детского сада «Белоснежка» Надежда Сабурова. В номинации «Учитель года» победила учительница начальных классов школы №56 Анна Федотова», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Победителям вручили дипломы, денежные премии и подарки. Они представят Люберцы на региональном этапе конкурса «Педагог года». Также участниц конкурса поздравили депутаты Мособлдумы Дмирий Дениско и Игорь Коханый.