РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. В торговом центре «Новоизмайловский» подмосковной Балашихи в феврале по вторникам и средам будет проходить вакцинация против коронавирусной инфекции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В торговых центрах Подмосковья открыты мобильные центры по вакцинации от коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю там привились более 1,2 тысячи человек. В Балашихе около 60 человек уже сделали прививку от Covid-19 в ТЦ «Светофор», а 26 января заработала выездная бригада и в ТРЦ «Новоизмайловский». Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и страховой полис.

«Защититься от коронавируса можно в семи стационарных прививочных пунктах Балашихи. Они расположены в поликлиниках №№ 1, 2, 3, 5, 6, 11 и 14. Еще два места для вакцинации оборудовали в торговых центрах «Светофор» и «Новоизмайловский», - сказала заместитель главного врача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.

Она добавила, что выездная вакцинация от коронавируса стартовала и на предприятиях Балашихи. На февраль уже составлен план-график на весь месяц, по которому будут работать выездные бригады как в ТЦ, так и на предприятиях городского округа.

Вакцинация в ТЦ «Новоизмайловский будет проходить по вторникам и средам с 15:00 до 20:00. Ближайшие даты – 2 и 3 февраля. 26 января там было привито более 30 человек. 27 января планируют привить еще 60 человек.

Пенсионерка Галина Ковалева приехала в ТЦ «Новоизмайловский» специально из Королева.

«Записалась вчера у себя в городе на вакцинацию только на 3 марта, но ведь за это время можно несколько раз переболеть. Поэтому зашла на сайт губернатора, узнала о пункте в Балашихе и приехала сюда. Конечно, такие мобильные пункты очень удобны. Я заполнила анкету, прошла медосмотр и сделала прививку. Считаю, что защитить себя от этой страшной болезни очень важно каждому человеку», - подчеркнула Ковалева.

По окончании вакцинации женщине выдали сертификат о первичной вакцинации. Повторную ей сделают 17 февраля через 21 день в любом пункте региона.

В будущем в Балашихе планируют открыть передвижной пункт и в одном из ТЦ Железнодорожного. Также в ближайшее время откроется еще три пункта вакцинации в поликлиниках микрорайонов Ольгино, Гагарина и Заре.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.