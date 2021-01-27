Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, поэтому со среды в городе перестает действовать ряд противоковидных мер. Кто сможет вернуться в офис, какие ограничения снимут в кафе и ресторанах и какие меры пока останутся в силе – в материале РИАМО.

Улучшение ситуации

В среду, 27 января, мэр Москвы внес очередные изменения в указ об этапах снятия антиковидных ограничений.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек», – написал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам главы города, впервые с середины июня 2020 года в стационарах, отведенных под больных коронавирусом, свободно более 50% коек.

В столице за сутки, предшествующие 27 января, выявлено 1 837 инфицированных, при этом выписались по выздоровлению 5 924 человека. Месяц назад, в конце декабря, в Москве стабильно выявляли 5–6 тысяч заболевших в день.

Меньше случаев коронавируса стало и в целом по стране. Так, за прошедшие сутки в России зафиксировали 17 741 заболевшего. Перед Новым годом число выявленных случаев доходило до 29 тысяч в день.

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Удаленка по желанию работодателя

В связи с улучшением ситуации с 27 января перестает быть обязательным требование о дистанционной работе для 30% сотрудников компаний. Работодатели теперь могут сами решать, оставлять сотрудников дома или возвращать в офис. При этом дистанционный труд для трети коллектива и другие меры, направленные на минимизацию присутствия на рабочем мере, остались в качестве рекомендации.

Вместе с тем по-прежнему в силе дистанционная работа для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Об этих гражданах работодатели должны продолжать информировать московские власти каждую неделю, как делали раньше (если списки работников не изменяются, отправка информации не требуется).

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Возвращение ночных развлечений

Также со среды отменяются ограничения на работу в ночное время заведений общественного питания и развлекательных организаций. Кафе, бары, рестораны, дискотеки, боулинги, караоке и другие заведения смогут принимать посетителей не только днем, но и с 23:00 до 6:00.

Однако сотрудники этих заведений все еще обязаны обеспечивать соблюдение предписаний Роспотребнадзора по санитарному режиму и рассадке посетителей.

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Какие еще меры остаются в силе

Федеральные и столичные вузы пока остаются на дистанционном обучении, решение об их дальнейшем формате работы власти примут до 6 февраля.

Домашний режим для пожилых граждан, москвичей с хроническими заболеваниями и беременных женщин тоже продолжает действовать. Транспортные карты жителей Москвы старше 65 лет пока остаются заблокированными (однако их можно разблокировать, сделав прививку от коронавируса).

Театры, кинотеатры, концертные залы и другие места массовых развлечений могут работать с не более чем с 50-процентной заполняемостью. Это же касается проведения массовых мероприятий в музеях, библиотеках, спортивных заведениях.

В столице по-прежнему необходимо носить маски (или респираторы) и перчатки в магазинах, транспорте и других общественных местах.

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