РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Представителей СМИ городского округа Люберцы приглашают поучаствовать в конкурсе журналистов, пишущих на экономические темы, «Экономическое возрождение России» по итогам 2020 года, говорится в сообщении Торгово-промышленной палата Московской области.

«Союз «Торгово-промышленная палата Московской области» при поддержке Союза журналистов Подмосковья по поручению Торгово-промышленной палаты РФ проводит на территории Московской области региональный этап ежегодного конкурса журналистов, пишущих на экономические темы, «Экономическое возрождение России» по итогам 2020 года», - говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства. Он призван обеспечить поддержку и популяризацию наиболее значимых процессов в экономической сфере страны.

Конкурс проводится в два этапа: региональный этап – заявки в Московской области подаются до 23 февраля 2021 года. Федеральный этап – заявки подаются до 1 марта 2021 года (принимают участие победители регионального этапа). Дополнительно к номинациям федерального этапа в Московской области (региональный этап) введены номинации: лучшая инфографика и иллюстрация, фотоконкурс.

Подробная информация о конкурсе по ссылке: https://mosobl.tpprf.ru/ru/announcements/396048/.