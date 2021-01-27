РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Ветерану Александру Шитову в Подольске вручили подарки и цветы к 77-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольск в День полного освобождения Ленинграда от фашистской чествовали ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Среди них – Александр Шитов.

«От имени главы городского округа Подольск Николая Пестова много теплых слов в этот день сказали ветерану заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот и председатель комитета по делам молодежи администрации муниципалитета Иван Литвяков», - говорится в сообщении.

Они поблагодарили его за доблестную защиту Отечества, отметив, что своим примером он преподал потомкам потрясающий урок мужества и самоотверженности.

В завершение встречи ветерану вручили памятные подарки и цветы.