РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. 908 подарочных сертификатов номиналом по 2 тысячи рублей каждый на приобретение мороженного и другой молочной продукции передала врачам и работникам Мытищинской городской клинической больницы группа компаний «Чистая линия», сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Подарочным сертификатом можно воспользоваться до 31 марта. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать заказ. Продукцию доставит на следующий день брендированный автомобиль. Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

«Медицинские работники первыми приняли на себя удар пандемии, ценой своего здоровья спасают жизни людей. Поэтому группа компаний «Чистая линия» совместно с волонтерами Подмосковья приняла решение о проведении акции в поддержку врачей, всех работников больниц. Нами было подготовлено 29 тысяч подарочных сертификатов «Героям Подмосковья с благодарностью от «Чистой линии», - сказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Он добавил, что Мытищинская городская клиническая больница стала первой, куда приехали для вручения сертификатов.

«Еще раз примите слова благодарности. Низкий поклон от нашей компании за то, что ценой своего здоровья лечите, возвращаете к жизни. А весной, когда, надеемся, пандемия будет закончена, приглашаем детей медицинских работников на предприятие по изготовлению мороженого с тем, чтобы увидеть все своими глазами и попробовать», - отметил Бениаминов.

Заместитель главного врача по медицинской части МГКБ Татьяна Королева уточнила, что в МГКБ одной из первых в Московской области были развернуты койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекций. Больница работает с пациентами с коронавирусом с 18 марта 2020 года, и уже пролечено 15 809 пациентов.

«Эта помощь, как и многая другая, важна для врачей, работников больницы, поэтому с благодарностью принимаем ее и распределим среди сотрудников», - добавил заместитель главного врача по развитию медицинской помощи МГКБ Максим Максимов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.