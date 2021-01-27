РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. На железнодорожных путях на территории городского округа Мытищи в минувшем году погибли 14 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду глава Мытищ Виктор Азаров провел совещание на тему выявления и пресечения несанкционированных переходов через железнодорожные пути. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым данный вопрос взят на серьезный контроль.

«В 2020 году в Мытищах было зафиксировано 14 смертельных случаев на железнодорожных путях. На станции Перловская – четыре случая, Тайнинская – пять, по два смертельных исхода на станциях Мытищи и Строитель и один – на станции Челюскинская», – говорится в сообщении.

На заседании было отмечено, что рабочая группа по предупреждению, профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры в 2020 году проводила 5 заседаний и 18 выездных проверок, при этом каждый смертельный случай был рассмотрен отдельно.

Вместо специальных переходов многие пассажиры по-прежнему пользуются возможностью попасть на платформы, пересекая рельсы, в обход турникетов. Сходя с поезда, торопятся проскочить перед отправляющимся дальше составом, нередко – с печальным исходом.

«Еще чаще причинами трагедий становятся переходы в недозволенных местах, так называемые «народные тропы». Их ликвидация, а также закрытие технических калиток в заборе должны значительно сократить количество происшествий на железной дороге. Виктор Азаров распорядился связаться с представителями РЖД, чтобы держать данную проблему под контролем совместно», – отмечается в сообщении.

Администрация городского округа призывает пассажиров быть внимательнее на железнодорожной инфраструктуре: пути необходимо переходить только по санкционированному пешеходному переходу.