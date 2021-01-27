РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Офис российского оператора логистических услуг АО «Национальная транспортная компания» планируют открыть в подмосковном Красногорске в марте, сообщил финансовый директор компании Александр Ефименко.

В среду глава горокруга Эльмира Хаймурзина встретилась с Ефименко.

«У нас в конфигурации бизнеса несколько филиалов – в Мурманске, Красноярске. Сейчас офис в Красногорске находится в стадии ремонта. Ожидаем, что переедем из Москвы в начале марта», – сказал Ефименко.

Он отметил, что НТК была создана в декабре 2020 года. На сегодняшний день в ней 100 сотрудников. В офисе в Красногорске будут трудиться 35 человек.

НТК является представителем двух российских компаний – АО «Сибирская угольная энергетическая компания», которая занимается добычей угля, и АО «Минерально-химическая компания «Еврохим», производящей минеральные удобрения.

«Компании отводится роль логистического оператора, который будет обеспечивать вывоз грузов по железной дороге. Объем – порядка 120 миллионов тонн в год», – пояснил Ефименко.

Хаймурзина отметила, что для округа важное событие, что на территории регистрируется крупное предприятие, которое станет налогоплательщиком, в том числе и в местный бюджет.

«Красногорск является территорией, где достаточно сбалансированная экономика. Представлен и крупный бизнес, и малые предприятия – их доля почти 27%», – добавила она.