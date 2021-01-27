РИАМО - 27 янв. За последние сутки в Подмосковье выявили 928 случаев коронавирусной инфекции, за все время пандемии в Московской области выявили 188 608 случаев заболевания, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Жителям рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

В Московской области вопросы по коронавирусу можно задать по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30. Кроме того, работает тематический сайт.

В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.