РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре в среду составила 29 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается на сайте администрации округа.

На реках и водоемах Подольска замеры делают ежедневно в рамках месячника «Тонкий лед». Дежурные работники спасательных формирований Подольского теруправления в ходе акции раздают информационные листовки жителям, которые отдыхают или рыбачат на Пахре.

«Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» провело промеры, толщина льда на реке Пахре 27 января составила 29 сантиметров», - говорится в сообщении.

Работники «Мособлпожспаса» напомнили, что чрезвычайно ненадежным является лед, припорошенный снегом. Опасность представляют полыньи, проруби, лунки, трещины, покрытые тонким слоем льда, который легко проламывается при движении.

Жителей попросили быть внимательными и осторожными при выходе на лед, беречь себя и своих близких.