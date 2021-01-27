РИАМО - 27 янв. В Московской области с 03:00 до 21:00 28 января прогнозируются мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах ожидается сильная гололедица, жителям следует быть осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«При снеге воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев», - говорится в сообщении.

При непогоде в регионе возможно нарушение энергоснабжения.

Пешеходам следует быть осторожными возле дороги и при переходе проезжей части. Автомобилистам рекомендовали быть предельно внимательными при выезде на дороги.

В случае необходимости нужно звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Подмосковью: 8 (498) 505-41-70, а еще по телефону спасения по номеру 01, с мобильного – 101.

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