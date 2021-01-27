РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Музей звука и музыки заработал в школе «Мозаика» подмосковного Красногорска в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«27 января в школе «Мозаика» открылся музей звука и музыки «Адажио». В экспозиции представлены музыкальные приборы – граммофоны, патефоны, проигрыватели, магнитофоны и современные звуковоспроизводящие устройства», – говорится в сообщении.

В музее есть музыкальный класс, здесь электрогитара, синтезатор, барабанная установка – рабочие экспонаты. На них будет играть музыкальная группа, которая сейчас формируется в школе. Здесь планируется проводить занятия по музыке.

«Мы решили сделать не просто музейную экспозицию, которая стоит на полках и радует глаз, мы хотим сделать живой музей, наполненный информацией, дополнительными занятиями, которые будут рассказывать детям о разнообразных сторонах существований такого явления, как звук», – пояснила директор школы «Мозаика»​ Светлана Рубинская.

Идея создания музея принадлежит заместителю директора школы Игорю Куркину – с юности он увлекается музыкой и собирает проигрывающие устройства. Часть экспонатов в музей передал он, часть – дети. Планируется, что экспозиция будет постоянно пополняться.

Музей рассчитан на широкую аудиторию – от дошкольников до взрослых.

Для желающих посетить музей будет составлен график, часть экскурсий планируется проводить в онлайн-режиме.