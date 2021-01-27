РИАМО - 27 янв. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Московской области совестно с региональным министерством образования проведет опрос среди школьников о качестве питания в учебных учреждениях, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Опрос будет проходить после случаев массового заболевания детей в городских округах Красноармейск и Электросталь.

«Мы собираемся с министерством образования провести дополнительный опрос среди детей по поводу качества питания. Послушать их мнение – вкусно или нет, нравится или нет, и что бы они хотели в меню дополнить», - сказала Мишонова на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

В Электростали 19 января в больницу обратились родители 14 школьников, которые пожаловались на плохое самочувствие. Детей осмотрели врачи. Прокуратура и министерство образования региона организовали проверки по факту произошедшего.

А 20 января произошло массовое отравление детей в двух школах Красноармейска. По данному факту возбуждено уголовное дело. За помощью обратились 211 человек, из них 185 – дети. На сегодняшний день по предписанию две школы находятся на дистанционном обучении.

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