РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В Мытищинском лесопарке планируют построить два новых кафе, одно из них оборудуют посадочными местами, зоной с камином, лаунж-зоной и летней террасой, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду в рамках Строительного дня глава Мытищ Виктор Азаров и представители администрации округа обсудили вопрос развития Мытищинского лесопарка в части размещения нестационарных объектов торговли. Предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры лесопарка, в первую очередь это должны быть новые точки общественного питания.

«Два новых объекта согласно проекту будут подходить по стилю и визуальному облику уже построенных в парке зданий. Предполагается строительство двух элементов – кафе с едой на вынос и кафе ресторанного типа с посадочными местами, зоной с камином, лаунж-зоной и летней террасой. Проект, представленный фирмой «Теслер Архитектс», не вызвал нареканий у представителей администрации, однако теперь необходимо проработать вопрос финансирования», - говорится в сообщении.

В 2021 году планируется расширение парковки лесопарка и его комплексное благоустройство.