РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. «ЗиО-Подольск» отгрузил комплект оборудования для второго завода по энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

«АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») отгрузило комплект котельного оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»), строящегося в Наро-Фоминском округе Московской области. На строительную площадку доставили элементы первого из трех паровых котлов П-152», – говорится в сообщении.

В комплект поставки вошли восемь блоков пароперегревателей, тыльные и потолочные экраны третьего прохода топки, экраны четвертого прохода горизонтального газохода, а также три подогревателя конденсата. Общая масса отгруженного оборудования составила порядка 755 тонн.

Рабочую и конструкторскую документацию разработали специалисты управления тепловой энергетики АО «ЗиО-Подольск» и обособленного подразделения АО «ЗиО-Подольск» в городе Таганроге.

Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерней компанией АО «РТ-Инвест» АГК-1, реализующей проект «Энергия из отходов». Технологическое сопровождение проекта ведет главный материаловедческий центр госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Второй завод, строящийся в Наро-Фоминском городском округе, запустят в эксплуатацию в 2023 году. Ежегодно предприятие будет термически перерабатывать в энергию 700 тысяч тонн отходов.

Благодаря проекту впервые в российской практике для защиты поверхности нагрева оборудования применят наплавку Inconel 625. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения выше 1,2 тысячи градусов для исключения образования вредных веществ. Подобное оборудование «ЗиО-Подольск» уже поставил для завода по энергоутилизации отходов Riverside в Великобритании.

Для строительства четырех заводов по энергоутилизации отходов компанией «РТ-Инвест» в общей сложности будет создано 4 тысячи новых рабочих мест в Наро-Фоминске, Воскресенске, Солнечногорске и Ногинске. Кроме того, сумма налоговых поступлений в бюджет Московской области увеличится на 18 миллиардов рублей. Общие инвестиции в проект составят более 200 миллиардов рублей.

Заводы строятся по одной из самых передовых технологий энергоутилизации отходов японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших российских изготовителей подобного оборудования.