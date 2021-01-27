РИАМО - 27 янв. В Подмосковье заработали еще три государственных лаборатории для ПЦР-исследований на коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Лаборатории открыты на базе больниц в Пушкине, Красногорске, а также в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Ежедневно там могут брать около 1 тысячи анализов.

«Новые государственные лаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие Covid-19, а также снизить нагрузку на уже действующие объекты», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В скором времени откроются еще две лаборатории, где можно пройти ПЦР-исследование на коронавирус (в Ленинском округе и Реутове).

Сейчас в Московской области анализы на коронавирус можно сдать в 11 лабораториях. Работают 1 федеральная, 6 частных. В сутки проводится более 30 тысяч ПЦР-исследований. Результат ПЦР-исследований на коронавирус в Подмосковье приходят по СМС.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.