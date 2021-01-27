РИАМО - 27 янв. Состояние школьников из Электростали, которые заразились норовирусом, оценивается как удовлетворительное, они смогут вернуться к очному обучению с 1 февраля, сообщила заместитель главы городского округа Электросталь Марианна Кокунова.

Инцидент произошел 19 января. В больницу обратились родители 14 школьников, которые пожаловались на плохое самочувствие. Детей осмотрели врачи. Прокуратура и министерство образования региона организовали проверки по факту произошедшего.

«На сегодняшний день у детей никаких симптомов заболевания нет. Состояние удовлетворительное, дети находятся под наблюдением медиков. В пятницу эти дети будут осмотрены медиками еще раз. Этот класс находится на дистанционном обучении, и в понедельник эти начнут учиться очно», - сказала Кокунова на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Она отметила, что в учебном кабинете, пищеблоке и в зале приема пищи была проведена дополнительная уборка и санитарная обработка. При этом, по предварительной информации, источник инфекции был выявлен в местном батутном центре.

«Туда несколько детей из класса ходили для того, чтобы провести время и отметить день рождения. Следственный комитет Московской области ведет проверку. На сегодняшний день все дети чувствуют себя хорошо и собираются в школу», - добавила глава Электростали.