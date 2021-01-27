РИАМО - 27 янв. Из красноармейской больницы выписали двух детей, находившихся на лечении в медучреждении после отравления в школе, сейчас все учащиеся находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил глава городского округа Красноармейск Александр Федоров.

Он уточнил, что всего за медпомощью обратились 211 человек. Из них 185 – дети. На сегодняшний день по предписанию две школы находятся на дистанционном обучении.

«Пищеблоки закрыты до 2 февраля. Администрация принимает все меры для урегулирования этого вопроса. Два ребенка, которые были госпитализированы, находятся в нормальном состоянии и находятся дома», - сказал Федоров на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Массовое отравление детей произошло в двух школах Красноармейска 20 января. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также проверку после происшествия организовала подмосковная прокуратура. Ситуация находится на особом контроле министерства образования Московской области.

Пищевые пробы из школьных столовых направили в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обратившихся за медпомощью брали мазки для установления причин недомогания.