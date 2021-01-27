РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. В честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда 29 ветеранов ВОВ из Щелкова получат денежные выплаты, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда». Среди них 29 щелковцев», - говорится в сообщении.

Размер денежной выплаты составит 3 тысячи рублей.

27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня.