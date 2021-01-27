РИАМО – 27 янв. Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что к России приближается циклон «Ларс», который принесет сильный ветер, из-за этого циклона в Белоруссии ранее было обесточено около 2 тысяч населенных пунктов, сообщает в среду Nation News.

«Смещается циклон с Черного моря строго на север, через Украину, Беларусь и далее выходит на границу России и Прибалтики. <…> Циклон уже переходит в стадию заполнения, и его энергия постепенно уменьшается. В России у него не будет той мощи, которая была в Белоруссии», — сказал Старков.

Он отметил, что ветер из-за циклона будет очень сильный.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о мощном снегопаде 28-29 января. В регионе также объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, гололеда, снега, мокрого снега и его налипания.