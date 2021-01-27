РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В городском округе Мытищи заключили под стражу женщину, подозреваемую в убийстве мужа кухонным ножом в ходе ссоры, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ходе проведенного следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области предварительного расследования установлено, что ночью в ноябре 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в комнате квартиры на Новомытищинском проспекте. В ходе ссоры муж подверг ее избиению, гражданка получила множественные ссадины и кровоподтеки на лице и теле (судебно-медицинская экспертиза установила не менее 34 травматических воздействий).

«После этого у женщины на фоне личных неприязненных отношений к супругу возник преступный умысел, направленный на причинение смерти последнему. Реализуя свой умысел, она нанесла супругу не менее 11 ударов руками в область головы и тела, после чего, вооружившись кухонным ножом, умышленно нанесла мужу множественные (не менее 7) беспорядочные удары в область конечностей, грудной клетки, живота и шеи, то есть в область расположения жизненно важных органов», - говорится в сообщении.

Убедившись, что супруг от полученных телесных повреждений перестал оказывать сопротивление, гражданка нанесла ему кухонным ножом один удар в область грудной клетки слева. В результате полученных телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевший скончался на месте.

«По предъявленному обвинению женщина вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, в отношении последней судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», - отмечается в сообщении.