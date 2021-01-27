РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. Ансамбль народного танца «Рассвет» из подмосковных Котельников стал лауреатом Открытого фестиваля искусств, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Фестиваль проходил при поддержке департамента культуры города Москвы и собрал более 3 тысяч участников.

«Образцовый коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» города Котельники стал лауреатом Открытого фестиваля искусств», - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится ежегодно для выявления и поддержки одаренных, талантливых детей и детских коллективов в различных жанрах искусства. Фестивальную оценку выступлений осуществляет жюри. В его состав входят деятели культуры и искусства России.