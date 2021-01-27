РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. Крупный спортивный магазин «Декатлон» в Мытищах не исполнил в полном объеме предписания Главгосстройнадзора Московской области по устранению выявленных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили устранение нарушений, выявленных ранее при проверке спортмагазина «Декатлон».

«В ходе проверочного мероприятия, которое состоялось 26 января, инспекторы выявили, что предписания в полном объеме не исполнены. Стены фасада и цоколь имеют повреждения, отсутствуют материалы геодезического контроля, в технических помещениях металлические двери имеют очаги коррозии», - говорится в сообщении.

По факту неисполнения собственником в установленный срок предписания возбуждено дело об административном правонарушении. ООО «Октоблу» необходимо устранить нарушения до 25 июля 2021 года.