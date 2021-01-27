РИАМО - 27 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно контролирует вопрос регулирования цен в стране, сообщает Газета.ru.

По словам представителя Кремля, главное в настоящий момент — это выполнение поручения президента и удерживание цен под контролем. Именно этим сейчас занимается правительство.

«Кабмин ведет работу с крупными сетями ритейлеров, <…> администрировать цены в небольших магазинах трудно, поэтому где-то они могут быть выше положенного», — подчеркнул Песков.

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов в декабре минувшего года заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Ранее Путин заявил о недопустимости роста цен на базовые продукты в России. ​

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